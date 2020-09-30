«Існує небагато ознак того, що Росія анексує Донбас» – експосол США

Дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що немає на сьогодні підстав говорити про намір Росії анексувати, за аналогією із Кримом, територію Донбасу. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТВ.

«Подивіться на останні шість років: спочатку росіяни незаконно застосували військову силу для захоплення Криму, провели цей абсолютно фальшивий референдум, а потім незаконно анексували півострів. Той факт, що це нелегальні дії, підтверджується тим, що так мало країн в світі визнали включення Криму до складу Росії. Але якщо говорити про Донбас, то Росія не намагалася його анексувати. Там не зробили нічого, що наводило б на думку про те, що Москві потрібен Донбас. У Росії засвоїли, що захоплення Криму обійшовся набагато дорожче, ніж очікувалося», – сказав Пайфер.

На його думку, Донбас «коштував би» Росії ще дорожче, ніж Крим, і вона, ймовірно, не згодна на такі «витрати».

«Схоже, Кремль дійсно використовує Донбас як засіб: це спосіб чинити тиск на уряд в Києві. Існує не так багато ознак того, що росіяни насправді анексують Донбас. Думаю, це наближає Донбас до врегулювання ситуації. На жаль, Росія не зробила того, що повинна була, щоб залагодити цей конфлікт. Це одна з причин, чому я вважаю, що в якийсь момент Заходу слід розглянути питання про подальші санкції, щоб спробувати вплинути на витрати і прибуток Москви від того, що вона робить на Донбасі», – резюмував експосол США в Україні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».