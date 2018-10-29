У Пакистані в автобусній аварії загинули щонайменше 17 людей

У Пакистані 28 жовтня в результаті падіння автобуса у прірву загинули щонайменше 17 пасажирів. Про це повідомили у місцевій поліції.

Інцидент стався у північній частині країни, у районі Кохістан.

Рятувальникам вдалося підняти 17 тіл, однак пошуковим роботам заважає віддаленість місцевості.

За попередньою версією, автобус на великій швидкості не втримався на слизькій дорозі.

Смертельні аварії часто трапляються на дорогах Пакистану. Їх причиною називають поганий стан автошляхів та водіїв, які не дотримуються правил дорожнього руху.