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29 Жовтень 2018, Київ 16:49
Новини | Міжнародні

У Пакистані в автобусній аварії загинули щонайменше 17 людей

Пошукова операція на місці автокатастрофи продовжується

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У Пакистані 28 жовтня в результаті падіння автобуса у прірву загинули щонайменше 17 пасажирів. Про це повідомили у місцевій поліції.

Інцидент стався у північній частині країни, у районі Кохістан.

Рятувальникам вдалося підняти 17 тіл, однак пошуковим роботам заважає віддаленість місцевості.

За попередньою версією, автобус на великій швидкості не втримався на слизькій дорозі.

Смертельні аварії часто трапляються на дорогах Пакистану. Їх причиною називають поганий стан автошляхів та водіїв, які не дотримуються правил дорожнього руху.

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