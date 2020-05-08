Пакистан: шестеро силовиків загинули внаслідок підриву на дорозі

Шестеро співробітників безпекових служб Пакистану загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу кордону з Іраном 8 травня, повідомляє Міжвідомчий відділ зв’язків з громадськістю – медійне представництво силових структур країни.

За повідомленням, команда військових поверталася з патрулювання, коли їхню машину підірвав саморобний вибуховий пристрій. Інцидент стався в провінції Белуджистан, за 14 кілометрів від кордону з Іраном. Серед загиблих – один офіцер і п’ятеро солдатів.

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Наразі жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.

Белуджистан – найбільша та найбільш неспокійна провінція Пакистану. Вона межує з Афганістаном та Іраном. У цій провінції діють белуджистанські сепаратисти та збройні групи як шиїтів, так і сунітів.

Напади з використанням бомб відбувалися в цьому регіоні протягом минулого року і коштували життя десяткам військових та цивільних.