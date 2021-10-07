Землетрус у Пакистані: щонайменше 20 людей загинули

Щонайменше 20 людей загинули, сотні зазнали поранень внаслідок землетрусу, який стався на південному заході Пакистану вранці 7 жовтня, повідомили представники влади.

Як заявив Насір Насар, голова провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих у Белуджистані, кількість жертв може зрости.

«Ми намагаємося з’ясувати масштаби загибелі людей і руйнувань», – сказав Насар.

Найбільше постраждало віддалене гірське місто Харнаї в Белуджистані. За словами Насара, туди направили рятувальників із військових і цивільних установ. Але брак доріг із покриттям і мобільного зв’язку перешкоджає рятувальній операції. Через землетрус у регіоні також зникло світло.

Геологічна служба США заявила, що землетрус мав магнітуду 5,7 і стався близько 3-ї години ночі за місцевим часом приблизно за 100 кілометрів на захід від столиці провінції, Кветти, на глибині близько 20 кілометрів.

Територія Пакистану лежить на кордоні, де стикаються індійська та євразійська тектонічні плити, через це в країні регулярно стаються землетруси.

Так, у землетрусі магнітудою 7,5 у жовтні 2015 року в Пакистані та Афганістані загинули майже 400 людей. 8 жовтня 2005 року в Пакистані стався землетрус магнітудою 7,6, в результаті якого загинули понад 73 тисячі людей, а близько 3,5 мільйонів залишилися без даху над головою.