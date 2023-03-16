Медзаклади забезпечені запасами «пакунку малюка» до кінця червня – Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що залишків «пакунку малюка» в медичних закладах вистачить до кінця червня 2023 року, а новий тендер заплановано на кінець березня.

«Станом на 1 січня на складах зберігалося 21,7 тисяч «пакунків малюка». З 1 січня по 15 березня 2023 року разом було видано 7 тисяч пакунків. Залишки «пакунків» на складах у регіонах станом на сьогодні складають ще 14,7 тисяч, тобто з поточним рівнем використання в обсязі 3,5 тис. пакунків на місяць їх вистачить ще на понад 4 місяці. Початок тендера на закупівлю «пакунків малюка» заплановано на кінець березня – з тим, щоб вже до кінця квітня підписати договір з майбутнім постачальником, який переможе у тендерній процедурі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водночас спостерігається стійка тенденція до того, що батьки новонародженої дитини все частіше обирають не «пакунок малюка», а грошову компенсацію за нього.

«Зокрема, протягом 2022 року 154 тисячі родин (тобто 74% всіх батьків) обрали саме не пакунок, а гроші. У поточному році тенденція лише посилюється: з 40,5 тисяч родин 33,5 тис. родин обрали саме грошову виплату (а це – вже 82%). Це може пояснюватись більшою потребою родин саме у грошах, або ж тим, що батьки готуються заздалегідь до народження дитини та вже мають всі необхідні речі», – повідомили у відомстві.

Ініціатива «Пакунок малюка» запрацювала восени 2018 року. У набори входять предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари. Убюджеті на 2023 рік закладено 1,43 млрд грн на закупівлю «пакунків», а також на надання грошової компенсації родині за невикористані пакунки.