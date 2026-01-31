У Пакистані під час атак сепаратистів загинули понад 80 людей

У Пакистані 31 січня під час сутичок із силами безпеки загинули щонайменше 67 членів угруповання «Армія визволення Белуджистану», повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Сутички сталися в кількох містах провінції Белуджистан. Стверджується, що під час нападів, спланованих членами угруповання, загинули 11 мирних жителів та близько 10 співробітників поліції й сил безпеки. Ще 24 поліцейські зазнали поранень.

Reuters зазначає, що напади сталися наступного дня після того, як пакистанські військові повідомили про ліквідацію 41 члена угруповання під час рейдів у Белуджистані.

«Армія визволення Белуджистану» взяла на себе відповідальність за напади. В угрупованні стверджують, що були вбиті 84 співробітники пакистанських сил безпеки.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві засудив напади та похвалив сили безпеки за їхнє відбиття.

Белуджистан, який межує з Афганістаном та Іраном, є найбільшою, але при цьому найбіднішою провінцією Пакистану. «Армія визволення Белуджистану» веде боротьбу за незалежність регіону. Угруповання визнане терористичним у кількох країнах, включно зі США, Великою Британією та державами ЄС.