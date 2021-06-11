У Пакистані в аварії автобуса загинули щонайменше 18 паломників

Поліція Пакистану повідомила про аварію автобуса із вірянами, які їхали з суфійського храму. Автобус перекинувся на шосе в південно-західному районі провінції Белуджистан, загинули щонайменше 18 людей, десятки людей зазнали поранень.

У місцевій поліції повідомили, що рятувальники госпіталізували постраждалих в найближчу лікарню.

Влада заявила, що водій не впорався з керуванням автобусом на крутому повороті.

Автобус повертався в місто Даду в сусідній провінції Сінд після відвідин святині.

Місцеві ЗМІ повідомили, що серед більш ніж 30 постраждалих в результаті аварії є ті, хто перебуває в критичному стані.

Погані дороги в Південній Азії і нехтування безпекою є причиною того, що в регіоні – один з найвищих показників аварійності в світі.