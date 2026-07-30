Пакистан заявляє, що переговори між США та Іраном тривають

На тлі того, що Сполучені Штати та Іран відновили удари один по одному після приблизно 48 годин затишшя, Пакистан стверджує, що обидві сторони ведуть переговори щодо нормалізації ситуації.

Речник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі заявив журналістам в Ісламабаді 30 липня, що «переговори між сторонами тривають щодо нормалізації ситуації, зокрема ситуації в Ормузькій протоці».

Висловлюючи стурбованість своєї країни щодо відновлення ударів, Андрабі сказав, що «Пакистан залучений і продовжуватиме відігравати свою роль» у поверненні обох сторін до переговорів.

«На тлі існуючої напруженості та воєнних дій Пакистан повторює, що діалог і дипломатія залишаються єдиним життєздатним шляхом вперед», – сказав він, висловлюючи підтримку своєї країни «всім зусиллям», які можуть призвести до миру та стабільності в регіоні.



Андрабі сказав, що Пакистан робить «все можливе, щоб повернути сторони» до Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння. Він додав, що Пакистан закликає сторони виявляти максимальну стриманість і повністю дотримуватися своїх зобов'язань щодо відновлення переговорів на технічному рівні.

У квітні Пакистан приймав делегації США та Ірану для їхніх перших публічно оголошених переговорів з часів Іранської революції 1979 року. Пізніше, у червні, обидві сторони підписали Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння в рамках зусиль, спрямованих на досягнення міцного миру на Близькому Сході.



