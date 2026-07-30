Військові США заявили про «потужну хвилю» ударів по Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) 30 липня повідомило, що його війська завершили «потужну хвилю» ударів по іранських цілях у відповідь на спроби Тегерана здійснити ракетні атаки на американські війська в Перській затоці.

«Підрозділи CENTCOM завдали ударів по десятках об’єктів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані, зокрема по військових командних центрах, ракетних і безпілотних об’єктах, об’єктах берегового спостереження і оборони, а також морських потужностях», – йдеться у повідомленні американських збройних сил у соцмережі X.

Раніше високопоставлений представник США підтвердив Радіо Свобода, що американські військові здійснюють удари по території Ірану.

Іранські державні ЗМІ повідомили про удари по кількох містах у південно-західній провінції Хузестан, а також по острову Кешм у Перській затоці.

За даними CENTCOM, 28 липня сили КВІР запустили з Ірану кілька балістичних ракет, намагаючись здійснити раптовий напад на американські війська, дислоковані на Близькому Сході. У командуванні додали, що всі іранські ракети були успішно перехоплені.

Удари відбуваються на тлі короткочасної паузи в бойових діях між Сполученими Штатами й Іраном після того, як американські військові протягом 13 ночей поспіль атакували цілі, переважно на півдні країни. У відповідь Іран випустив ракети і безпілотники по, за його словами, американських цілях у регіоні Перської затоки.