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Новини | Міжнародні

Військові США заявили про «потужну хвилю» ударів по Ірану

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Раніше високопоставлений представник США підтвердив Радіо Свобода, що американські військові здійснюють удари по території Ірану (фото архівне)
Раніше високопоставлений представник США підтвердив Радіо Свобода, що американські військові здійснюють удари по території Ірану (фото архівне)

Центральне командування США (CENTCOM) 30 липня повідомило, що його війська завершили «потужну хвилю» ударів по іранських цілях у відповідь на спроби Тегерана здійснити ракетні атаки на американські війська в Перській затоці.

«Підрозділи CENTCOM завдали ударів по десятках об’єктів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані, зокрема по військових командних центрах, ракетних і безпілотних об’єктах, об’єктах берегового спостереження і оборони, а також морських потужностях», – йдеться у повідомленні американських збройних сил у соцмережі X.

Раніше високопоставлений представник США підтвердив Радіо Свобода, що американські військові здійснюють удари по території Ірану.

Іранські державні ЗМІ повідомили про удари по кількох містах у південно-західній провінції Хузестан, а також по острову Кешм у Перській затоці.

За даними CENTCOM, 28 липня сили КВІР запустили з Ірану кілька балістичних ракет, намагаючись здійснити раптовий напад на американські війська, дислоковані на Близькому Сході. У командуванні додали, що всі іранські ракети були успішно перехоплені.

Удари відбуваються на тлі короткочасної паузи в бойових діях між Сполученими Штатами й Іраном після того, як американські військові протягом 13 ночей поспіль атакували цілі, переважно на півдні країни. У відповідь Іран випустив ракети і безпілотники по, за його словами, американських цілях у регіоні Перської затоки.

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