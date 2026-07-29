США й Саудівська Аравія завдали ударів по цілях в Іраку, пов’язаних з Іраном

Війська США і Саудівської Аравії 28 липня завдали ударів по цілях на сході Іраку, пов’язаних з Іраном, у відповідь на нещодавні атаки дронів на американські війська й енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

За повідомленням, удари були спрямовані на об’єкти логістики і зброї, що використовуються підтримуваними Іраном групами, після понад 30 атак дронів за останні 72 години. За даними CENTCOM, атаки на війська США були невдалими.

Саудівська Аравія заявила, що операція була проведена з міркувань самооборони, відповідно до міжнародного права, після атак дронів підтримуваних Іраном бойовиків на нафтові об’єкти королівства.

Повідомлялося також про запуск Іраном балістичних ракет по військах США на Близькому Сході раніше 28 липня.

CENTCOM заявив, що всі ракети були перехоплені, тоді як високопосадовці США повідомили журналістам, що ціллю була американська база в Йорданії.

Удари відбуваються на тлі короткочасної паузи в бойових діях між Сполученими Штатами й Іраном після того, як американські військові протягом 13 ночей поспіль атакували цілі, переважно на півдні країни. У відповідь Іран випустив ракети і безпілотники по, за його словами, американських цілях у регіоні Перської затоки.