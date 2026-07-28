Трамп заявив про «хороші» переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Fox News 28 липня, що відбулися «хороші» переговори з Іраном, але попередив: якщо Тегеран не укладе угоду, Сполученим Штатам, можливо, доведеться завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі.

За кілька годин до запланованої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що Сполучені Штати зараз мають «дуже сильну позицію», хоча він хотів би уникнути подальших бомбардувань Ірану.

«Ми не можемо більше дозволяти їм порушувати угоди... У нас відбулися дуже хороші переговори», – сказав він.

Президент США заявив, що бачив повідомлення про супутникові знімки, які, схоже, вказують на прискорення Іраном роботи на секретному об’єкті, пов’язаному з ядерною енергетикою, глибоко під горою Кух-е Коланг, також відомою як «Гора Пікекс (Кирка)».

Розвідувальні служби підозрюють, що саме тут Іран прагне побудувати секретний об’єкт зі збагачення урану.

«Я точно знаю, що відбувається на «Пікекс». Це не велика проблема. Ми знищили їхні ядерні об’єкти, і нам доведеться знищити «Пікекс», якщо ми не укладемо угоди. Якщо ми не укладемо угоду, ми дуже легко її знищимо», – сказав Трамп.

Під час своєї останньої кампанії проти Ірану США завдавали ударів протягом 13 ночей поспіль по цілях на півдні країни. В іранському уряді заявили, що під час нещодавніх атак загинули понад 350 державних службовців. Міністерство доріг і міського розвитку Ірану заявило, що під час американської кампанії були пошкоджені 12 мостів і два тунелі.