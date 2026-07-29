Трамп заявив, що США «жорстко» відреагують на ракетні удари Ірану по американських базах у Йорданії

Президент CША Дональд Трамп попередив Іран, що американські війська «жорстко» відреагують на ракетний удар по американських базах у Йорданії.



«Ми завдамо їм жорсткого удару. Їм дістанеться», – цитує слова Трампа кореспондент Fox News під час короткого інтерв’ю 29 липня. – «Ми їх добряче відлупцюємо».



За даними офіційного державного інформаційного агентства IRNA, 29 липня Іран відновив ракетні атаки на об’єкти, які, за його твердженням, є американськими цілями на Близькому Сході, випустивши кілька ракет по авіабазі «Муваффак Салті» та штабу Центрального командування Збройних сил США в Йорданії.



Військові Йорданії повідомили, що під час атаки було перехоплено п’ять ракет, при цьому не надходило повідомлень про жертви чи збитки.



Атака Ірану сталася через кілька годин після того, як пізно ввечері 28 липня американські та саудівські війська завдали ударів по цілях, пов’язаних з Іраном, на сході Іраку. За словами Центрального командування США (CENTCOM), це було відповіддю на нещодавні атаки дронів на американські війська та саудівську енергетичну інфраструктуру.



У своїй заяві CENTCOM зазначило, що удари були спрямовані на логістичні об’єкти та склади зброї, які використовують групи, підтримувані Іраном, після понад 30 атак безпілотників, що відбулися протягом останніх 72 годин. У заяві також зазначено, що атаки на американські війська були невдалими.



Ці атаки посилили побоювання, що після короткого затишшя в конфлікті обидві сторони відновлять бойові дії.



