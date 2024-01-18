Пакистан завдав авіаударів по Ірану у відповідь на напад Тегерана, в результаті чого загинули щонайменше семеро людей – четверо дітей і троє жінок, повідомляє місцевий чиновник.

Кілька ракет влучили в село в провінції Систан-Белуджистан, що межує з Пакистаном, в результаті чого загинули три жінки і четверо дітей, всі – не іранці, повідомляють іранські ЗМІ.

Іран завдав удару ракетами і безпілотниками по двох штабах угрупування «Джейш аль-Адль», що виступає проти Тегерана, повідомило іранське державне інформаційне агентство Tasnim.

Атака була націлена на район у пакистанській провінції Белуджистан, «де була одна з найбільших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Обидва штаби, як пише Tasnim, були знищені.

«Джейш аль-Адль» («Армія справедливості») – це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає «Джейш аль-Адль» терористичною організацією. У грудні угруповання взяло на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в Сістані і Белуджистані, тоді загинули щонайменше 11 поліцейських.