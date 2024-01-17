Пакистан відкликав посла з Тегерана після іранського удару

Пакистан відкликав свого посла з Ірану, а іранському послу в Пакистані, який відвідує Тегеран, не дозволять повернутися, заявила 17 січня речниця пакистанського Міністерства закордонних справ Мумтаз Захра Балоч.

Пакистан заявив, що сусідній Іран напередодні порушив його повітряний простір, що призвело до загибелі двох дітей.

Ісламабад попередив, що інцидент може мати «серйозні наслідки» і є «повністю неприйнятним».

МЗС Ірану цю заяву поки що не коментувало.

Напередодні Іран завдав удару ракетами і безпілотниками по двох штабах угрупування «Джейш аль-Адль», що виступає проти Тегерана, повідомило іранське державне інформаційне агентство Tasnim.

Атака була націлена на район у пакистанській провінції Белуджистан, «де була одна з найбільших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Обидва штаби, як пише Tasnim, були знищені.

«Джейш аль-Адль» («Армія справедливості») – це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає «Джейш аль-Адль» терористичною організацією. У грудні угруповання взяло на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в Сістані і Белуджистані, тоді загинули щонайменше 11 поліцейських.

Увечері 15 січня іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) завдав ударів по території іракського Курдистану біля міста Ербіль. Ціллю ударів, як заявив КВІР, були «шпигунські центри» і «місця скупчення антиіранських терористичних груп».

Багдад засудив напад як акт «агресії проти суверенітету Іраку» і відкликав свого посла з Тегерана.