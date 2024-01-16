Багдад відкликав посла після того, як Іран завдав удару по північному Іраку

Ірак відкликав свого посла в Тегерані після того, як іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав удару по, як він заявив, «шпигунському штабу» Ізраїлю в напівавтономному регіоні Курдистан. Цей удар поглибив побоювання щодо погіршення стабільності на Близькому Сході.

16 січня Багдад також викликав тимчасового повіреного у справах Ірану, щоб висловити протест проти удару, завданого балістичними ракетами по, як заявляє КВІР, пов’язаних із Ізраїлем цілях в іракському Ербілі, а також по локаціях у сирійському Ідлібі, які використовувала екстремістська організація «Ісламська держава».

Міністерство закордонних справ Іраку засудило атаку як акт «агресії проти суверенітету Іраку» і заявило, що уряд сформував комітет для розслідування інциденту і «доведення» помилковості іранських заяв.

За даними регіонального уряду Курдистану, в результаті нападу в Ербілі загинули щонайменше четверо цивільних жителів, у тому числі відомий курдський бізнесмен Пешрау Дізаї.

Голова регіонального уряду курдистану Масрур Барзані засудив «боягузливий напад» і закликав уряд Іраку «зайняти принципову позицію проти грубого порушення суверенітету Іраку і Курдистану», повідомив сайт іракських курдів Rudaw.

Удари сталися на тлі зростаючого занепокоєння, що війна між Ізраїлем і екстремістським угрупованням «Хамас», яке США і Євросоюз визнали терористичною організацією, може загостритися й охопити весь регіон.

США також розкритикували «безвідповідальні ракетні удари Ірану» в Ербілі, а речник Держдепартаменту Метью Міллер запропонував підтримку Вашингтона як уряду Іраку, так і регіональному уряду Курдистану.

Міністерство закордонних справ Ірану виступило на захист ракетних ударів по Іраку і Сирії, а речник Насер Канані заявив, що хоча Іран «поважає суверенітет і територіальну цілісність країн», він «ніколи не вагатиметься» використовувати своє «законне право» вживати запобіжних заходів проти «джерел загрози його національній безпеці».

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що удари по Іраку були завдані у відповідь на вбивство Ізраїлем кількох командувачів «Осі опору», зокрема генералів КВІР. Так звана «Вісь опору» – це мережа союзників Ірану в регіоні.

Троє генералів КВІР були вбиті під час ймовірних ударів Ізраїлю в Сирії в грудні, включно з генералом Сейєдом Разі Мусаві.

КВІР також припустив, що удари в Сирії були помстою за вибухи в іранському Кермані 3 січня, в результаті яких загинули майже 100 людей і десятки були поранені. Відповідальність за вибухи взяла на себе «ІД».

Командувач повітряно-космічними силами КВІР Аміралі Хаджізаде 16 січня заявив, що в ході операції загалом випустили 24 ракети, більшість із яких були націлені на Ербіль.