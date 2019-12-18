Уряд Пакистану заперечив проти смертного вироку Мушаррафу

Пакистанський уряд заперечив проти смертного вироку, винесеного спеціальним судом у справі колишнього президента Первеза Мушаррафа, заявляючи, що його право на «чесний суд» не було забезпечене.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан 18 грудня скликав екстрену зустріч своєї партії «Техрік-е-Інсаф», щоб обговорити вирок проти Мушаррафа, який на даний час перебуває в Дубаї.

Спеціальний суд у пакистанському Ісламабаді 17 грудня після декількох років судового розгляду ухвалив рішення про страту колишнього президента Первеза Мушаррафа за звинуваченням у державній зраді через призупинення дії Конституції у 2007 році.

Мушарраф, який керував Пакистаном у період 1999-2008 років, раніше цього місяця назвав справу проти себе «необґрунтованою».

Мушарраф повалив владу прем’єр-міністра Наваза Шаріфа в результаті безкровного перевороту в 1999 році. Сам Мушарраф пішов у відставку в 2008 році. Він призупинив дію Конституції і запровадив надзвичайний стан 3 листопада 2007 року, перш ніж подати у відставку, щоб уникнути можливого імпічменту, й вирушив у вигнання за кордон.

Він повернувся до Пакистану в 2013 році, після чого був позбавлений права залишати країну через численні судові позови. Цю заборону було знято, щоб Мушарраф міг звернутися по медичну допомогу.