Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 грудня 2019, Київ 21:56
Новини | Міжнародні

Уряд Пакистану заперечив проти смертного вироку Мушаррафу

Первез Мушарраф, який керував Пакистаном у період 1999-2008 років, раніше цього місяця назвав справу проти себе «необґрунтованою»

Дивитись коментарі

Пакистанський уряд заперечив проти смертного вироку, винесеного спеціальним судом у справі колишнього президента Первеза Мушаррафа, заявляючи, що його право на «чесний суд» не було забезпечене.

Прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан 18 грудня скликав екстрену зустріч своєї партії «Техрік-е-Інсаф», щоб обговорити вирок проти Мушаррафа, який на даний час перебуває в Дубаї.

Спеціальний суд у пакистанському Ісламабаді 17 грудня після декількох років судового розгляду ухвалив рішення про страту колишнього президента Первеза Мушаррафа за звинуваченням у державній зраді через призупинення дії Конституції у 2007 році.

Мушарраф, який керував Пакистаном у період 1999-2008 років, раніше цього місяця назвав справу проти себе «необґрунтованою».

Мушарраф повалив владу прем’єр-міністра Наваза Шаріфа в результаті безкровного перевороту в 1999 році. Сам Мушарраф пішов у відставку в 2008 році. Він призупинив дію Конституції і запровадив надзвичайний стан 3 листопада 2007 року, перш ніж подати у відставку, щоб уникнути можливого імпічменту, й вирушив у вигнання за кордон.

Він повернувся до Пакистану в 2013 році, після чого був позбавлений права залишати країну через численні судові позови. Цю заборону було знято, щоб Мушарраф міг звернутися по медичну допомогу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG