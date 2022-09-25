Світовий банк пообіцяв Пакистану 2 млрд дол на подолання наслідків повеней

Світовий банк пообіцяв надати близько двох мільярдів доларів допомоги Пакистану для подолання наслідків сильних дощів та руйнівних повеней в країні.

Мусонні дощі залишили під водою понад третину території Пакистану та забрали життя понад 1600 людей.

Відповідна заява про допомогу прозвучала після відвідин провінції Сінд напередодні віцепрезидентом Світового банку у Південній Азії Мартіном Райзером.

«Ми глибоко засмучені загибеллю людей і відсутністю засобів для існування в результаті руйнівних повеней, і ми працюємо з федеральними та провінційними урядами, щоб надати негайну допомогу тим, хто найбільше постраждав», – сказав Райзер.

Повені обрушилися на південні провінції Сінд і Сістан-Белуджистан та зачепили понад 33 мільйони людей. Дороги та іншу інфраструктуру зруйновано, посіви знищено.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про можливу «другу катастрофу» через вразливість населення перед інфекційними захворюваннями.

23 вересня влада провінції Сінд запросила в Ісламабаду негайної відправки більшої кількості медпрацівників для боротьби з поширенням малярії, дизентерії та холери. За повідомленнями, понад 600 людей уже померли від різних захворювань, 300 – від малярії.

Департамент охорони здоров’я провінції Сінд заявив, що щонайменше 25 тисяч дітей страждають від недоїдання та хвороб.

Щоб покрити своє зобов’язання у розмірі 2 мільярди доларів, Світовий банк перерозподілить кошти з інших проєктів.

Під час нещодавньої поїздки до Пакистану генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що, за деякими оцінками, Пакистану знадобиться 30 мільярдів доларів на відновлення.