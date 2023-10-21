Експрем’єр-міністр Наваз Шаріф повернувся до Пакистану із самовигнання

Наваз Шаріф, колишній тричі прем’єр-міністр, повернувся до Пакистану 21 жовтня після чотирьох років самовільного вигнання в Лондоні.

Шаріф вирушив до східного міста Лахор, де він, як очікується, виступить на мітингу, організованому його партією «Пакистанська мусульманська ліга-Наваз» (PML-N).

Повернення колишнього прем’єр-міністра відбулося всього за кілька місяців до парламентських виборів у Пакистані, призначених на січень.

73-річний Шаріф пішов у відставку в 2017 році після того, як був засуджений до 14 років ув’язнення за хабарництво. У 2019 році його наступник і суперник Імран Хан дозволив йому виїхати на лікування в Лондон, звідки він відмовився повернутися, стверджуючи, що лікарі заборонили йому подорожувати.

Сам Хан теж перебуває у в’язниці після того, як у серпні і його визнали винним у хабарництві. Він подав апеляцію на свій трирічний вирок, який, на його думку, є політично мотивованим.

Шаріф досі має статус втікача, але 19 жовтня, як постановив суд, його не будуть затримувати. 24 жовтня він повинен постати перед судом.

Після засудження в 2017 році Шаріфу довічно заборонили брати участь у виборах. Але уряд на чолі з його братом Шебхазом Шаріфом, який був прем’єр-міністром із квітня 2022 року до серпня, вніс зміни до законодавства, обмеживши термін дискваліфікації п’ятьма роками.