Пакистан: адвокати Імрана Хана не можуть звʼязатися з експремʼєром після арешту

Адвокати колишнього премʼєр-міністра Пакистану Імрана Хана заявили 6 серпня, що досі не можуть звʼязатися з ним після арешту політика під за звинуваченнями у корупції.

5 серпня поліція забрала Хана з його будинку в місті Лахор, помістивши у вʼязницю неподалік Ісламабада. Того ж дня суд визнав Хана винним у справі продажу подарунків від іноземних лідерів, отриманих у період його перебування на державній посаді. Політика засудили до трьох років позбавлення волі.

Кримінальне переслідування означає, що Імран Хан, імовірно, втратить можливість брати участь у загальних виборах у країні в листопаді.

Прохання прокоментувати ситуацію з доступом адвокатів до експремʼєра міністр інформації Пакистану адресував регіональній владі, яка на запити поки не відповіла, зазначає Reuters .

Очолювана Імраном Ханом партія «Техрік-і-Інсаф» (Рух за справедливість) заявила, що подала апеляції до судів у звʼязку з арештом і ухваленим вироком.

Досі громадська реакція на арешт здебільшого була спокійною – на відміну від масових протестів після нетривалого арешту Хана в травні. При цьому його прихильники закликали до мирних демонстрацій протесту.

Нинішній уряд Пакистану заперечує, що кримінальне переслідування Хана повʼязане з майбутніми виборами.

Імран Хан, відомий у минулому гравець у крикет, обіймав крісло премʼєра Пакистану з 2018 до квітня 2022 року, коли його відсторонили від влади після вотуму недовіри. Reuters у звʼязку з нинішніми подіями пише про недавній конфлікт Хана з могутніми пакистанськими військовими, а також про розкол у лавах партії «Техрік-і-Інсаф», яку він очолює.