У Пакистані експремʼєр Імран Хан госпіталізований унаслідок замаху під час мітингу

Колишній премʼєр-міністр Пакистану Імран Хан був госпіталізований 3 листопада після того, як на мітингу його прихильників у місті Ґуджранвал пролунали постріли. Про це повідомляє Sky News, а також індійські засоби інформації.

За повідомленнями, 72-річний політик був поранений у праву ногу, але його життю нічого не загрожує.

Імран Хан наполягає на проведенні нових виборів у Пакистані після того, як у квітні він був усунутий із посади. Упродовж шести днів він проводив марш від Лахора до Ісламабада, на підтримку політика збиралися великі мітинги.