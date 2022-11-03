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У Пакистані експремʼєр Імран Хан госпіталізований унаслідок замаху під час мітингу

Імран Хан (на фото в центрі) виступає на мітингу, фото ілюстративне

Колишній премʼєр-міністр Пакистану Імран Хан був госпіталізований 3 листопада після того, як на мітингу його прихильників у місті Ґуджранвал пролунали постріли. Про це повідомляє Sky News, а також індійські засоби інформації.

За повідомленнями, 72-річний політик був поранений у праву ногу, але його життю нічого не загрожує.

Імран Хан наполягає на проведенні нових виборів у Пакистані після того, як у квітні він був усунутий із посади. Упродовж шести днів він проводив марш від Лахора до Ісламабада, на підтримку політика збиралися великі мітинги.

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