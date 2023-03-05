Суд у Пакистані видав орден на арешт колишнього прем’єр-міністра Хана, але в резиденції його не знайшли

Влада Пакистану заявила, що видала ордер на арешт колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана в його резиденції в Лахорі, наказавши йому постати перед судом 7 березня, інакше його примусово доставить поліція. Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Поліція прибула вранці 5 березня в будинок 70-річного політика, який критикує чинний уряд, але заявила, що спробам затримати Хана завадили прихильники, які оточили резиденцію.

Пізніше поліція Ісламабаду повідомила, що після обшуку будинку експрем’єра не вдалося знайти, а лідери його партії «Техрік-і Інсаф» сказали їм, що «Імрана Хана немає в резиденції».

У заяві також йдеться, що влада вживе судових заходів проти лідера партії Шиблі Фараза у зв’язку з інцидентом.

Наразі незрозуміло, як поліція доставила Хану ордер на арешт або де він перебував перед судовим слуханням у справі, відомій під назвою «Тоша Хана» – так називається локація, де чиновники залишають подарунки, отримані під час закордонних поїздок.

Раніше Хан з’явився перед натовпом прихильників біля свого будинку в елітному районі Заман-Парк у Лагорі, де він заперечував провину та заявив, що попросив своїх адвокатів надіслати листа головному судді Пакистану, стверджуючи, що він є об’єктом сфальшованого звинувачення.

Він також використав цю промову, щоб розкритикувати чинний уряд свого наступника прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа через фінансові та інші питання.

28 лютого суд видав ордер на арешт Хана у справі про ймовірне приховування активів від продажу подарунків, отриманих на посаді.

Судове переслідування цієї справи та окремі звинувачення, в тому числі щодо звинувачень у тероризмі та замаху на вбивство політичного конкурента спричинили значні розбіжності, а Хан та його прихильники наполягають, що вони політично вмотивовані.

Імран Хан очолював уряд Пакистану з 2018 по 2022 рік.

Хан нещодавно зібрав десятки тисяч прихильників на мітингах, як демонстрацію народної сили проти уряду Шаріфа. Чинний уряд перебуває під сильним фінансовим тиском, що може загрожувати країні Південної Азії банкрутством.

Коаліційний уряд Шаріфа порушив справу проти Хана в серпні 2022 року, звинувативши його в тому, що він не згадував про подарунки та гроші у списку активів, зароблених від продажу подарунків, отриманих під час перебування на посаді.

У жовтні виборча комісія Пакистану дискваліфікувала Хана з Національної асамблеї за надання «неправдивої інформації» про його активи. Він назвав звинувачення безпідставними і звинуватив Шаріфа в змові зі Сполученими Штатами з метою усунути його від влади. Вашингтон відкинув звинувачення, і колишній прем’єр Пакистану ніколи не надав жодних доказів для своєї заяви.