У столиці Пакистану вбили священника, його сина-підлітка та учня семінарії

У столиці Пакистану Ісламабаді бойовики застрелили священнослужителя, його сина-підлітка і студента. За даними поліції, сталося це на околиці Ісламабада пізно ввечері 27 лютого, коли муфтій Ікрамур Рехман йшов до свого автомобіля разом із 13-річним сином та учнем семінарії.

Поліція розпочала розслідування. Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за напад.

Ікрамур Рехман був пов’язаний з партією опозиційного ісламістського політика Маулани Фазлур Рехмана, що виступає проти уряду.

У Пакистані зростає насильство з боку бойовиків. Минулого тижня чотири інструктори ПТУ, які намагаються відстояти права жінок, були застрелені, коли їхали разом в авто. За останні тижні близько десятка військових загинули через напади бойовиків і під час операцій проти них у здебільшого західних прикордонних районах.