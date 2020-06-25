Палата представників США розгляне законопроєкт про реформу поліції

Палата представників США 25 травня розгляне законопроєкт про реформу поліції, поданий демократами, після того, як законопроєкт республіканців провалився у Сенаті.

24 червня у Сенаті представники Демократичної партії блокували білль республіканців, зазначивши, що він занадто слабкий, щоб адекватно вирішити проблему расової нерівності у роботі поліції. Законопроєкт отримав лише 55 голосів «за» при необхідних щонайменше 60.

Очікується, що білль демократів буде проголосовано у Палаті, де вони мають більшість. Але невдача попереднього законопроєкту у Сенаті ставить під сумнів, чи зможе Конгрес домовитися про реформу поліції на тлі акцій протесту, які почалися відразу після смерті Джорджа Флойда 25 травня.

Після численних протестів, що відбулись в різних регіонах США протягом останніх тижнів, президент країни Дональд Трамп 16 червня оприлюднив план дій з «розбудови безпеки, посилення можливостей та гідності», а також зменшення нерівності.

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести в США та світі.