Палестинці розірвуть усі відносини з США та Ізраїлем – Аббас

Лідер палестинців Махмуд Аббас заявив, що його адміністрація розірве всі відносини з Ізраїлем і США, в тому числі у сфері безпеки, через незгоду з планом мирного врегулювання близькосхідного конфлікту, запропонованого нещодавно президентом США Дональдом Трампом.

Виступаючи 1 лютого в Каїрі на зустрічі глав закордонних відомств Ліги арабських держав, Аббас сказав, що пропозиція Трампа є «порушенням домовленостей», узгоджених Ізраїлем та палестинцями в Осло в 1993 році. Аббас наголосив, що ніколи не прийме умови, запропоновані Трампом і не вестиме з Ізраїлем переговори. Палестинський лідер сказав, що не спілкуватиметься і з самим Дональдом Трампом.

Аббас на зустрічі в Каїрі також заявив, що «не продасть Єрусалим».

Як керівництво Палестинської адміністрації, так і рух ХАМАС, що контролює смугу Гази, раніше відкинули мирний план. Саудівська Аравія і Єгипет закликали сторони конфлікту вивчити пропозиції США, але прямо їх не підтримали. Однозначно відкинули план Трампа Іран і Сирія.

План, який Трамп назвав «угодою століття», передбачає створення незалежної Палестинської держави, однак лише на частині території Західного берега Йордану і в смузі Гази. Згідно з планом, до Ізраїлю повинна відійти долина річки Йордан. Крім того, Єрусалим повинен стати єдиною і неподільною столицею Ізраїлю (хоча Східний Єрусалим згаданий і як столиця Палестинської держави). План також передбачає виділення Палестині до 50 мільярдів доларів.

Президент США Дональд Трамп представив свій план миру на Близькому Сході 28 січня. Під час спільного виступу з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що документ на 80 сторінок може стати «останньою можливістю» для палестинців створити власну державу. Нетаньягу підтримав цей план.