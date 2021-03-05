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05 березня 2021, Київ 18:07
Новини | Події

На Івано-Франківщині невідомі відрізали голову пам’ятника Шевченку – Марцінків

Поліція Івано-Франківської області ситуацію наразі не коментувала

Невідомі відрізали голову пам’ятника Тарасові Шевченку в селі Підпечери на Івано-Франківщині, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«У Підпечерах сталася провокація! Під Будинком культури відрізали голову пам’ятнику Тараса Шевченка! Очевидно, вандали «приурочили» свої дії до дня народження нашого Кобзаря. Сподіваюся, що ми скоро з’ясуємо, хто це зробив! Прошу правоохоронні органи знайти злочинців і гідно «оцінити» цю провокацію», – написав Марцінків 5 березня на своїй сторінці у фейсбуці.

Поліція Івано-Франківської області ситуацію наразі не коментувала.

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