Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 лютого 2020, Київ 06:51
Новини | Політика

«Євросолідарність» заявляє, що Панама відмовилася закрити справу проти Портнова. Той заперечує

«Європейська солідарність»: Панама на основі брехливих свідчень Портнова відкрила справу проти нього, яку сам Портнов безрезультатно намагається закрити

Партія «Європейська солідарність» заявляє, що Генеральна прокуратура Панами відмовила колишньому заступнику голови Адміністрації президента Андрію Портнову в закритті кримінальної справи.

«Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова №201900064015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепу під час судового провадження, дачі завідомо неправдивих показів, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом розповсюдження неправдивих відомостей», – цитує партія документ, надісланий до України.

У політичній сили заявили, що в жовтні Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Портновим справу проти п’ятого президента України Петра Порошенка у зв’язку з відсутністю складу злочину, «і на основі брехливих свідчень Портнова відкрила справу проти нього, яку сам Портнов безрезультатно намагається закрити».

У відповідь колишній заступник Адміністрації президента часів Віктора Януковича оприлюднив переклад двох документів. В одному з них ідеться, що Портнов «не значиться обвинуваченим в кримінальній справі 201900064015», яку ініціювали представники Порошенка. Водночас стосовно Портнова все ж здійснюється розслідування, оскільки на нього подали скаргу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG