«Євросолідарність» заявляє, що Панама відмовилася закрити справу проти Портнова. Той заперечує

Партія «Європейська солідарність» заявляє, що Генеральна прокуратура Панами відмовила колишньому заступнику голови Адміністрації президента Андрію Портнову в закритті кримінальної справи.

«Панама розслідує кримінальну справу проти Андрія Портнова №201900064015 за фактом можливого вчинення ним злочинів проти здійснення правосуддя шляхом фальсифікації фактів, наклепу під час судового провадження, дачі завідомо неправдивих показів, а також злочинів проти економічної безпеки шляхом розповсюдження неправдивих відомостей», – цитує партія документ, надісланий до України.

У політичній сили заявили, що в жовтні Генпрокуратура Панами закрила ініційовану Портновим справу проти п’ятого президента України Петра Порошенка у зв’язку з відсутністю складу злочину, «і на основі брехливих свідчень Портнова відкрила справу проти нього, яку сам Портнов безрезультатно намагається закрити».

У відповідь колишній заступник Адміністрації президента часів Віктора Януковича оприлюднив переклад двох документів. В одному з них ідеться, що Портнов «не значиться обвинуваченим в кримінальній справі 201900064015», яку ініціювали представники Порошенка. Водночас стосовно Портнова все ж здійснюється розслідування, оскільки на нього подали скаргу.