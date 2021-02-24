Переселенка з Шахтарська, житло якої було зруйноване через обстріл, подала скаргу до ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу 67-річної Ніни Панфілової з Шахтарська, яка втратила своє житло й майно через бойові дії 2014-го року. Про це Радіо Свобода повідомила адвокатка громадської приймальні української Гельсінської спілки з прав людини в Дніпрі, яка працює на базі Правозахисної групи «СІЧ», Марина Кіптіла.

За словами Кіптілої, жінка пройшла всі судові інстанції в Україні.

Юристка зазначила, що останню відмову вона отримала у 2020 році від Верховного Суду. Той зобов’язав Україну виплатити переселенці компенсацію в 50 тисяч гривень, але не за зруйноване житло, а за відсутність належного механізму компенсацій таким людям у державі.

«Враховуючи, що сума компенсації неспіврозмірна вартості зруйнованого майна, а належний механізм компенсації відсутній, ми звернулися до Європейського Суду з прав людини», – сказала Кіптіла.

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Як пояснила юристка, в Україні розроблений механізм виплати компенсацій за зруйноване через війну житло, однак він не досконалий: сума відшкодування обмежена – не більш як 300 тисяч гривень, а надалі людина не може претендувати ані на отримання нового житла, ані на компенсації.

Пенсіонерка, жителька Шахтарська Ніна Панфілова без даху над головою залишилося в ніч з 2 на 3 серпня 2014 року. Місто було під обстрілами, вона з сусідами ховалася в підвалі. А на ранок виявила, що в її квартиру влучив снаряд, згоріло все майно.

У 2017 році жінка вирішила подати до суду позов проти держави Україна, яку вона вважає відповідальною за те, що не змогла захистити своїх громадян. Відповідачем у позові виступав Кабінет Міністрів України і Державна казначейська служба України. Жінка вимагала грошову компенсацію в розмірі понад 500 тисяч гривень, однак отримала відмову.