З квітами та бойовим прапором: у Запоріжжі зустріли Євгена Панова 

У центрі Запоріжжя на майдані Героїв революції 21 вересня урочисто зустріли звільненого з російського ув’язнення Євгена Панова. Привітати його прийшли ветерани війни на Донбасі, представники облдержадміністрації, обласного військового комісаріату та журналісти. Бійці вручили Панову прапор 37-го батальйону, в якому він служив, та вітали його словами «Слава Україні», «Ти вдома, брате».

Наразі Євгена Панов у супроводі дружини Катерини повертається додому в Енергодар після медичного обстеження і отримання першої допомоги у Феофанії. Спілкуючись із журналістами, він зазначив, що поки не готовий говорити про найближчі плани на майбутнє.

«Ще поки не знаю… Планів багато. На роботу, а далі…Дуже вдячний. Велика подяка за підтримку, за те, що не забули», – сказав Євген Панов.

Євгена Панов повернувся до України 7 вересня в рамках обміну в Україну. Усього того дня повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час тримали в московському СІЗО в Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані у цій справі Євген Панов і Андрій Захтей планували здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.