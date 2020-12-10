Помер чемпіон світу з футболу 1982 року Паоло Россі

Чемпіон світу з футболу 1982 року, володар «Золотого м’яча» і переможець всіх європейських клубних турнірів Паоло Россі помер в середу, 10 червня, на 65 році життя, передає La Gazzetta dello Sport. Повідомляється, що він страждав на невиліковну хворобу.

Россі був нападником «Ювентусу», «Віченци», «Мілану», «Перуджі» та «Вероні», він зіграв в 340 матчах і забив 134 голи. У «Віченці» він виграв чемпіонат Італії серії B, в «Ювентусі» двічі ставав чемпіоном Італії, виграв кубок країни, європейські Кубок кубків, Кубок чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

У 1979 році під час виступів за «Перуджу» Россі посадили до в’язниці на кілька місяців і дискваліфікували на два роки за згоду брати участь у договірному матчі. Він повернувся у спорт за місяць до чемпіонату світу 1982 року, де став найкращим бомбардиром з шістьма голами.

На груповій стадії він забив три голи у матчі з Бразилією (3:2), а в фіналі – один гол в ворота ФРН (3:1). Того року Россі визнали кращим гравцем Європи і світу, пізніше його внесли у список 100 найкращих футболістів XX століття за версією журналу World Soccer.