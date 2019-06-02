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02 Червень 2019, Київ 11:28
Новини | Міжнародні

Папа Франциск завершує візит до Румунії

Папа Франциск у Бухаресті, 31 травня 2019 року

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Папа Римський Франциск 2 червня завершує свій триденний візит до Румунії. В останній день перебування в цій країні понтифік відвідує Трансильванію, де проведе церемонію беатифікації семи румунських греко-католицьких єпископів, які загинули між 1950 і 1970 роками у в’язниці за панування комуністичного режиму в Румунії. Також папа Франциск планує зустрітися з представниками ромської меншини.

/**/ /**/ /**/ Десятки тисяч людей зібрались у Шумулеу-Чук на месу, яку провів папа Римський Франциск першого червня 2019 року, у другий день візиту до Румунії
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Папа Римський віддає шану багатокультурності Румунії під час меси в Трансильванії

Однією з цілей візиту папи Римського до Румунії була спроба подолати обопільні образи, які виникли під час історичного розколу між римо-католицькою церквою та православними християнськими конфесіями. Румунія є переважно православною, але приблизно 4% населення 20-мільйоннної країни визнають себе католиками.

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