Папа Франциск завершує візит до Румунії

Папа Римський Франциск 2 червня завершує свій триденний візит до Румунії. В останній день перебування в цій країні понтифік відвідує Трансильванію, де проведе церемонію беатифікації семи румунських греко-католицьких єпископів, які загинули між 1950 і 1970 роками у в’язниці за панування комуністичного режиму в Румунії. Також папа Франциск планує зустрітися з представниками ромської меншини.

Однією з цілей візиту папи Римського до Румунії була спроба подолати обопільні образи, які виникли під час історичного розколу між римо-католицькою церквою та православними християнськими конфесіями. Румунія є переважно православною, але приблизно 4% населення 20-мільйоннної країни визнають себе католиками.