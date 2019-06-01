Папа Римський віддає шану багатокультурності Румунії під час меси в Трансильванії

Папа Римський Франциск використав візит до найшановнішого серед католиків святого місця Румунії першого червня для заклику до румунів та етнічної громади угорців, аби вони разом працювали над творенням спільного майбутнього.

Десятки тисяч людей, незважаючи на сильний дощ, зібралися на месу в Шумулеу-Чук, що є одним з ключових моментів триденного візиту папи до переважно православної Румунії.

Лив дощ, як папа прибув на месу і швидко перемістився крізь натовп, що був вбраний в протидощові накидки, на своєму папамобілі.

В своїй проповіді папа Франциск віддав шану мультикультурності та багатомовності румунського суспільства і закликав людей відкласти вбік розділи минулого заради «спільної подорожі разом».

«Складні і наповненні сумом ситуації в минулому не повинні забуватися або заперечуватись, але вони також не повинні бути перешкодою чи виправданням на шляху нашого прагнення жити разом як брати і сестри», – сказав понтифік.

Папа виголосив проповідь італійською мовою, і її перекладали румунською та угорською, що віддзеркалює той факт, що цей район Румунії є переважно угорськомовним.

Румунія є переважно православною, але близько чотирьох відсотків населення країни є римо-католиками. Населення Румунії становить 20 мільйонів.

Права угорської етнічної меншини Румунії, яка нараховує 1,2 мільйона людей, були в епіцентрі політичних суперечок між Румунією та Угорщиною протягом десятиліть.

У неділю, другого червня, папа Франциск має полетіти до Блажа, також у румунській Трансильванії, для беатифікацї (зачислення до лику святих) сімох румунських греко-католицьких єпископів, яких замучили до смерті у в’язницях під час комуністичного режиму.

Візит Франциска відбувається двадцятьма роками після приїзду до Румунії Івана Павла Другого, якого тоді дуже тепло приймали через його, як вважалося, роль в падінні комунізму на сході Європи.

Папа Римський також має зустрітися з представниками ромської громади, які часто в Румунії зазнають дискримінації – і не лише в Румунії, а й в інших країнах регіону.

31 травня, в перший день візиту до Румунії, яка є членом Євросоюзу та НАТО, Франциск віддав шану «жертовності» мільйонів румунських мігрантів, які змушені були залишити країну протягом двох останніх десятиліть через поширене безробіття, бідність та постійні корупційні скандали.

«Я віддаю шану жертовності, яку принесли так багато синів та дочок Румунії…, які збагатили ті країни, куди вони емігрували, а плоди їхньої важкої праці допомагають сім’ям, які залишилися вдома», – сказав папа Франциск в промові у президентському палаці в Бухаресті, яку транслювало румунське національне телебачення.

Тисячі людей вишукувались на вулицях Бухареста і вітали Франциска. Багато телеканалів вели пряму трансляцію його візиту.

Франциск також зустрівся з православним румунським патріархом Даніелем (Даниїлом), незважаючи на напружені відносини, і папа та патріарх помолились разом – один латинською мовою, а інший – румунською.