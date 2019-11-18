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18 листопада 2019, Київ 07:43
Новини | Міжнародні

У Всесвітній день бідних папа Римський дав обід для нужденних

Папа Римський Франциск на церемонії відкриття скульптури, що зображує мігрантів, Ватикан, 29 вересня 2019 року

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Папа Римський Франциск влаштував у неділю у Ватикані обід для півтори тисячі бідних і нужденних, перед яким він відслужив месу в соборі Святого Петра з нагоди Всесвітнього дня бідних.

Близько 150 круглих столів були поставлені у великій залі, де понтифік у зимовий час проводить зустрічі.

Перед обідом папа подякував усім присутнім і попросив Бога благословити їх та їхні родини.

У меню обіду були лазанья, курка з картоплею у вершково-грибному соусі, десерт, фрукти і кава еспресо. В інших районах Риму і в інших парафіях також були влаштовані обіди ще для півтори тисячі нужденних.

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