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27 січня 2021, Київ 16:19
Новини | Політика

Мінцифри: почали розробку законопроєкту, який заборонить з 1 вересня вимагати паперові документи

Федоров: paperless – наша маленька цифрова мрія. Рекомендую не інвестувати в ринок ксероксів

Міністерство цифрової трансформації України почало розробку законопроєкту, який заборонить з 1 вересня 2021 року держорганам в Україні вимагати паперові документи/довідки у громадян, якщо необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах, повідомив міністр Михайло Федоров у фейсбуці.

«Paperless – наша маленька цифрова мрія. Рекомендую не інвестувати в ринок ксероксів», – написав Федоров.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявляв, що 2021 рік стане початком входження України в режим «paperless».

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