Мінцифри: почали розробку законопроєкту, який заборонить з 1 вересня вимагати паперові документи

Міністерство цифрової трансформації України почало розробку законопроєкту, який заборонить з 1 вересня 2021 року держорганам в Україні вимагати паперові документи/довідки у громадян, якщо необхідна інформація вже й так є в державних реєстрах, повідомив міністр Михайло Федоров у фейсбуці.

«Paperless – наша маленька цифрова мрія. Рекомендую не інвестувати в ринок ксероксів», – написав Федоров.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявляв, що 2021 рік стане початком входження України в режим «paperless».