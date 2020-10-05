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05 жовтня 2020, Київ 15:48
Новини | Політика

Зеленський: 2021 рік стане початком входження країни в режим «paperless»

«Ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів і що найважливіше – жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців»

2021 рік стане початком входження України в режим «paperless», заявив президент України Володимир Зеленський під час презентації нових цифрових продуктів держави.

«Від мене є невеличкий спойлер: 2021 рік стане початком входження країни в режим paperless. Тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів і що найважливіше – жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг», – сказав Зеленський.

6 лютого українська влада презентувала мобільний застосунку «Дія». У ньому вже є цифровий паспорт громадянина України, електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації автомобіля.

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