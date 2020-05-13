Витік даних українців стався понад пів року тому і не стосується додатку «Дія» – Шмигаль

Витік персональних даних українців, які днями з’явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним додатком для оцифрованих документів «Дія», заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Те, що ви бачите в інтернеті, це дійсно сталося. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження. Це сталося більше ніж пів року тому, коли були старі реєстри даних. Нові реєстри повністю захищені», – сказав Шмигаль.

Прем’єр запевнив, що застосунок «Дія» є абсолютно захищеною системою.

Адміністрація застосунку «Дія» 12 травня заявила, що не причетна до ситуації із ймовірним витоком персональних даних громадян. Напередодні у соцмережах користувачі повідомляли, що Telegram-канал UA Baza Bot розмістив оголошення про буцімто продаж персональних даних українців. Користувачі припускали, що інформація могла потрапити до зловмисників із додатку «Дія», в якому можна зберігати цифрові варіанти своїх документів.

Поліція 12 травня заявила, що відкрила кримінальне провадження у зв’язку з поширенням особистої інформації громадян в анонімному Телеграм-каналі.

Сайт і застосунок «Дія» є єдиним державним порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.