ПАР: паралімпійця Оскара Пісторіуса достроково звільнили з в’язниці

Південноафриканський спортсмен, колишній паралімпієць Оскар Пісторіус був умовно-достроково звільнений із в’язниці 5 січня і зараз перебуває вдома, повідомив Департамент виконання покарань ПАР.

Ніяких подробиць у департаменті не навели.

Пісторіус відсидів майже дев’ять років із 13 років і п’яти місяців ув’язнення за вбивство своєї дівчини Ріви Стенкамп у 2013 році. У листопаді 2023-го комісія з умовно-дострокового звільнення задовольнила клопотання Пісторіуса.

Після звільнення 37-річний Пісторіус до офіційного кінця свого терміну в 2029 році не зможе залишати Преторію без спеціального дозволу влади і виходити з дому в певний час.

Спочатку Пісторіус, шестиразовий паралімпійський чемпіон з бігу на короткі дистанції, був ув’язнений на п’ять років у 2014 році за ненавмисне вбивство, але наприкінці 2015 року Верховний апеляційний суд визнав його винним у навмисному вбивстві після апеляції прокуратури. Зрештою Пісторіуса засудили до 13 років і п’яти місяців ув’язнення.

Прокуратура наполягала, що вбивство було умисним, але Пісторіус заявляв, що застрелив подругу, коли сприйняв її за грабіжника.

Оскар Пісторіус, в якого ампутовані обидві ноги, отримав прізвисько «той, що біжить по лезу бритви» – через характерні протези.