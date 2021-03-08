У Швейцарії на референдумі проголосували за заборону одягу, що прикриває обличчя – ЗМІ

Більшість громадян Швейцарії проголосували за заборону на носіння в громадських місцях одягу та головних уборів, що повністю прикривають обличчя, в тому числі традиційних для мусульманських жінок паранджі і нікаба. Як передає швейцарська щоденна газета Blick, за заборону такого одягу виступили 51,2% громадян на недільному референдумі, явка під час якого становила 51,4%.

Повідомляється, що за заборону приховувати обличчя проголосувала більшість із 26 кантонів Швейцарської конфедерації.

Після затвердження підсумків референдуму норма щодо одягу в громадських місцях з’явиться в Конституції Швейцарії.

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Заборона стосуватиметься не тільки мусульманського одягу, а й балаклав, які носять футбольні фанати і учасники протестів. Винятком стануть лише масові релігійні заходи. На думку прихильників ініціативи, це допоможе боротися зі злочинністю і захистить жінок, яких примушують закривати обличчя.