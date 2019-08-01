У Нідерландах набула чинності заборона на «одяг, що закриває обличчя», зокрема мусульманські паранджу і нікаб, у громадських місцях і транспорті.

Від 1 серпня у школах, урядових будівлях, лікарнях, автобусах і поїздах не можна носити також шоломів, що закривають лице, балаклави і лижні маски.

Нове законодавство, схвалене парламентом країни рік тому, за словами його авторів, має нам меті зробити громадські інституції і транспорт безпечнішими, але критики заявляють, що закон спрямований проти бурок і нікабів, які носять деякі мусульманки.

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За оцінками, від 100 до 400 жінок регулярно носять такий одяг у Нідерландах.

Тепер поліція може попросити жінок у паранджі показати обличчя. У разі відмови, їм можуть заборонити доступ до громадської установи і оштрафувати щонайменше на 150 євро.

Нині схожі обмеження діють також у Франції, Бельгії, Австрії й інших європейських країнах.

Вони забороняють закривати обличчя у громадських місцях «із міркувань безпеки» і передбачають винятки тільки для таких випадків, як, наприклад, необхідність дотриматися правил безпеки при роботі чи на транспорті (захисні маски на будівництві чи шоломи за кермом мотоцикла) або участь у костюмованому карнавалі.

У цих країнах такі закони теж сприймали як спрямовані в першу чергу проти жіночого мусульманського вбрання, але суди, включно з міжнародними, підтвердили, що ці документи не порушують людських прав.