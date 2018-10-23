Комітет ООН критикує Францію через заборону нікабів

Комітет ООН із прав людини заявляє, що заборона у Франції нікабу, мусульманського головного убору, який повністю закриває жіноче обличчя, є порушенням прав людини. На цій підставі міжнародний орган закликав Париж переглянути відповідне законодавство.

На думку комітету, заборона не є адекватним і відповідним інструментом, необхідним для досягнення суспільної безпеки і спільного співіснування культур. Протягом 180 днів французька сторона повинна розповісти про вжиті заходи у відповідь на вимогу комітету.

Комітет ООН озвучив свої висновки після скарг, які надійшли від двох громадянок Франції. У 2012 році вони були оштрафовані відповідно до ухваленого за два роки до цього закону, що забороняє носити одяг, який приховує обличчя.

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Комітет заявив, що Париж повинен виплатити їм компенсацію. В ООН вважають, що французька заборона обмежує релігійні переконання цих мусульманок і відрізає їх від соціуму.

Рішення комітету носять рекомендаційний характер, проте спеціальний протокол Міжнародного пакту про громадянські і політичні права зобов’язує Париж сумлінно ставитися до побажань правозахисного комітету ООН, відзначає агентство Reuters.

Упродовж останніх років носіння одягу й головних уборів, що закривають обличчя, було заборонене, крім Франції, у Данії, Бельгії, Австрії, Франції, Болгарії, Нідерландах і в південному регіоні Німеччини Баварії.