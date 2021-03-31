Уряд заборонив облаштовувати місця для паркування на тротуарах

Кабінет міністрів України на засіданні в середу удосконалив правила паркування транспортних засобів, заборонивши, серед іншого, суб’єктам господарювання облаштовувати місця для парковки на тротуарах.

«Зокрема, передбачається надати повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради); запровадити відповідальність щодо доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів; удосконалити способи оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування); ввести заборону для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах», – йдеться в повідомленні щодо проєкту постанови на урядовому порталі.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що рішення «запровадить в Україні сучасніші та комфортніші умови паркування».

«Це, своєю чергою, збалансує інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб’єктів господарювання та забезпечить розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні», –додав він.

У вересні 2018 року в Україні набрали чинності нові правила паркування автомобілів. Була запроваджена, зокрема, фото- і відеофіксація порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту.