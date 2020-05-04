Парламентські вибори у Сербії відбудуться 21 червня

Парламентські й муніципальні вибори в Сербії, які були призначені на 26 квітня, відбудуться 21 червня. Про це після зустрічі з лідерами партій близьких до уряду заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Він уточнив, що упродовж травня через запроваджені в зв’язку з пандемією коронавірусу обмеження будуть заборонені передвиборчі зібрання в закритих приміщеннях. Перебіг кампанії в червні залежатиме від епідеміологічних обставин, сказав Вучич.

Більшість опозиційних партій бойкотувала зустріч з главою держави. Їхні представники стверджують, що немає умов для вільних виборів, оскільки правляча коаліція, очолювана Прогресивною партією Вучича, контролює більшість засобів масової інформації, як електронних, так друкованих, та що ЗМІ під час надзвичайного стану проводять шалену кампанію проти всіх, хто піддає критиці політику уряду.

Президент Вучич в ході зустрічі заявив, що надзвичайний стан, який був запроваджений 15 березня, буде скасований 6 травня.

Станом на 4 травня, в Сербії на COVID-19 захворіли 9557 людини, померли 197.