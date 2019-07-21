«Партія Шарія» отримає фінансування з держбюджету – попередні дані

Політична партія, яку очолює відеоблогер Анатолій Шарій, отримає фінансування з державного бюджету. Про це свідчать попередні дані, отримані за результатами опитування виборців на виході з виборчих дільниць.

Згідно з даними Національного екзит-полу, «Партія Шарія» здобуває підтримку понад 3% виборців. Українське законодавство передбачає, що фінансування з державного бюджету отримують політичні партії, які на чергових або дострокових парламентських виборах здобувають підтримку двох або більше відсотків виборців.

Всього ж, за даними екзит-полів, на державне фінансування можуть претендувати до 11 партій – від лідера перегонів, «Слуги народу», до «Радикальної партії Олега Ляшка» (2,8%), «Української стратегії Гройсмана» (2,2%) та Всеукраїнського об’єднання «Свобода» (2,1%).

До Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій, свідчать дані Національного екзит-полу, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.

Дані опитування на виході з дільниць наведені станом на 18:00.

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За ними, 5-відсотковий прохідний бар’єр долають:

Партія «Слуга народу» – 43,9%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%

«Європейська солідарність» – 8,9%

ВО «Батьківщина» – 7,6%

«Голос» – 6,3%.

Екзит-пол у день виборів до Верховної Ради України провів Консорціум, до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Генеральна сукупність екзит-полу – виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території України (крім спеціальних дільниць). Теоретично вибірка репрезентативна для України в цілому, для всіх тих дільниць, на яких відбулися вибори. Опитано 10 551 респондента на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування».

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.