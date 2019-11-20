У «Слузі народу» офіційно не працює жодна особа – КВУ

У громадській організації «Комітет виборців України» повідомили, що, відповідно до аналізу фінансових звітів партій станом на середину листопада, у президентській політичній силі «Слуга народу» офіційно не працює жодної особи.

«У графі «працівники складу апарату партії» вказано цифру 0. Для порівняння: у ВО «Батьківщина» офіційно працює 73 особи, в «Європейській солідарності» – 46 осіб, в «Голосу» – 3, Радикальній партії Олега Ляшка – 20, «Самопомочі» – 264, «Українській стратегії Гройсмана» – 3», – йдеться в повідомленні КВУ.

За даними комітету, партія «Слуга народу» також не витрачала офіційно коштів на заробітну плату із витрачених на діяльність за період липня-вересня 240 мільйонів гривень.

«Складно уявити парламентську політичну партію, в якій би працювали особи виключно на волонтерських засадах. Зокрема, партію, в якої немає оплачуваного на постійній основі бухгалтера, охорони, секретаря, працівників пресслужби та оргвідділу. Багаторічна практика вказує, що такі партії можуть здійснювати тіньову оплату праці – «в конвертах», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

У партії «Слуга народу» ці дані КВУ наразі офіційно не коментували.

За даними реєстру політичних партій, «Слуга народу» була офіційно зареєстрована 31 березня 2016 року.