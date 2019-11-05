У КВУ вказали «прогульників» Ради серед лідерів фракцій

Громадська організація «Комітет виборців України» проаналізував роботу лідерів парламентських фракцій у Верховній Раді в контексті участі в голосуваннях, відвідин пленарних засідань і засідань парламентських комітетів.

«Так, Юрій Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабінович (ОПЗЖ), Юлія Тимошенко («Батьківщина») майже не відвідують засідання комітету та мають низькі показники участі в голосуваннях ВРУ. За час роботи ВРУ відбулося 1034 голосування, із яких Бойко взяв участь лише в 9%, Рабінович – 4%, Тимошенко – 31%. Також Бойко був присутній лише на 1 із 4 засідань комітету (ще одне пропустив через відпустку), Рабінович також відвідав лише 1 із 4 засідань комітету, Тимошенко – лише 3 із 12», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія має «досить низькі» показники відвідування пленарних засідань ВРУ.

«За даними електронної реєстрації нардеп (Арахамія – ред.) був присутній лише на половині засідань – 16 із 31. При цьому взяв участь в 71% голосувань, що є високим показником Досить низькими є показники голосувань в Сергія Рахманіна із «Голосу» – взяв участь в 55% голосувань. При цьому був присутній на 26 із 31 засідань Ради.

Найвищі результати роботи серед лідерів фракцій в Артура Герасимова та Ірини Геращенко із «Європейської солідарності», додали в КВУ.

Раніше, аналізуючи відвідин Ради депутатами в жовтні, КВУ вказував на найвищі показники у «Слуги народу» та «Європейської солідарності». Також повідомлялося, що 13 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань минулого місяця.

Нині в Україні діє закон, який передбачає покарання народних депутатів за пропуск голосувань. Документ передбачає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням ним депутатських повноважень, якщо він протягом календарного місяця однієї сесії без поважних причин не взяв участь у більш ніж 30% голосувань або у понад 50% засідань комітету, до якого обрані.