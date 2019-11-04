КВУ назвала лідерів із відвідин Ради в жовтні

Громадська організація «Комітет виборців України» проаналізувала відвідини фракціями Верховної Ради пленарних засідань у жовтні.

«В середньому на засіданнях Ради були присутні 378 народних депутатів або 89% від її поточного складу. Серед фракцій ВРУ найвищі показники відвідуваності у «Слуги народу» та «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях Ради були присутні 92% депутатів СН та 87% депутатів ЄС. Також високі показники у фракції «Голос» - 86%», – йдеться в повідомленні.

Нижчі показники щодо відвідуваності, як зауважують в КВУ, – у фракцій «Опозиційна платформа – За життя» – 80% та ВО «Батьківщина» – 79%.

Всього в жовтні було 16 пленарних засідань.

Цього тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях, а пленарний тиждень, згідно з календарним планом роботи, відбудеться 12–15 листопада.

Раніше у КВУ також повідомляли, що 13 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань у жовтні.

Нині в Україні діє закон, який передбачає покарання народних депутатів за пропуск голосувань. Документ передбачає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням ним депутатських повноважень, якщо він протягом календарного місяця однієї сесії без поважних причин не взяв участь у більш ніж 30% голосувань або у понад 50% засідань комітету, до якого обрані.