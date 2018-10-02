Нові державні будівельні норми дозволяють зручні дитсадки – Парцхаладзе

В Україні з 1 жовтня можна проектувати вбудовані в житлові будинки дитячі садки, це дозволяють оновлені державні будівельні норми (ДБН), повідомив у Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Це може стати дійсно ефективним способом розв‘язання гострої проблеми з нестачею місць у дитсадках, яка існує сьогодні», – вважає чиновник.

Парцхаладзе відзначив, що відповідно до норм на 1000 жителів має бути забезпечено 38 місць у дитсадках і 135 місць у школах, але за фактом цього немає.

«Здебільшого через тотальну і неконтрольовану забудову міст, гонитвою за великою кількістю квадратних метрів, а не комфортом мешканців. Цю ситуацію треба вирішувати, як це роблять у Європі. Там проектування вбудованих дитячих садків – нормальна практика», – сказав Парцхаладзе.

«Земельна ділянка такого дитсадка має відділятися від прибудинкової території житлового будинку огорожею і зеленими насадженнями. Організація та озеленення групових майданчиків, інсоляція і освітленість приміщень у вбудованих і вбудовано-прибудованих дитсадках повинна відповідати вимогам ДБН щодо захисту територій і будинків від шуму і вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров’я», – написав Парцхаладзе.

Державні будівельні норми (ДБН) є обов’язковими до виконання нормативними документами, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів.