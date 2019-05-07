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07 Травень 2019, Київ 14:19
Новини | Події

НАБУ за рішенням суду відкрило провадження щодо Парубія

Парубію інкримінують нецільове використання бюджетних коштів

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Національне антикорупційне бюро України за рішенням суду відкрило кримінальне провадження стосовно голови Верховної Ради Андрія Парубія, повідомила прес-служба НАБУ в коментарі агентству УНІАН.

«10 квітня 2019 року уповноваженою особою НАБУ на виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 2 квітня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 і частиною 1 статті 210 Кримінального кодексу України», – розповіли в НАБУ.

Ці статті передбачають покарання за зловживання владою або службовим становищем та нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

Про які саме дії Парубія йде мова – наразі неясно.

17 квітня речник голови Верховної Ради Андрій Ковальов заявив, що екс-співробітник одного з підрозділів апарату парламенту намагається втягнути Парубія в судовий спір, який спікера ніяк не стосується. За його словами, колишній працівник Ради, що не згодний із своїм звільненням, звернувся із заявою до НАБУ, яку бюро відмовилося реєструвати, і тоді він звернувся із позовною заявою до суду, щоб змусити НАБУ зареєструвати заяву.

«Ця заява до НАБУ і позовна заява до суду жодним чином не стосується голови Верховної Ради, оскільки він не має ніякого відношення до звільнення цього працівника. А тим більше не пов’язана з корупцією», заявив речник спікера
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