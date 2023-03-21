Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Лідери ПАРЄ в Парижі зустрілися з представниками Росії і домовились про діалог

У ПАРЄ кажуть, що учасники зустрічі домовилися продовжувати цей діалог

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 20 березня провело в Парижі зустріч з представниками «російських демократичних сил, щоб активізувати діалог і вивчити шляхи співпраці з Асамблеєю в майбутньому».

Як повідомляє пресслужба ПАРЄ, ця зустріч стала продовженням кількох резолюцій ПАРЄ, в яких вона неодноразово закликала «розвивати взаємодію з російським громадянським суспільством, правозахисниками, незалежними журналістами, академічними та демократичними силами, поважаючи цінності та принципи Організації, включно з територіальної цілісності України».

З російського боку у цій зустрічі взяли участь президентка фонду «Вільна Росія».
Наталія Арно, представники Російського антивоєнного комітету Дмитро Гудков, Михайло Ходорковський, громадського руху «За вільну Росію» Геннадій Гудков, Євгенія Кара-Мурза з фонду «Вільна Росія», Гаррі Каспаров з Форуму вільної Росії та інші.

У ПАРЄ кажуть, що учасники зустрічі домовилися продовжувати цей діалог.

Попри оскарження України та низки інших країн, у січні Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації.

Водночас 26 січня ПАРЄ одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG