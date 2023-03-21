Лідери ПАРЄ в Парижі зустрілися з представниками Росії і домовились про діалог

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 20 березня провело в Парижі зустріч з представниками «російських демократичних сил, щоб активізувати діалог і вивчити шляхи співпраці з Асамблеєю в майбутньому».



Як повідомляє пресслужба ПАРЄ, ця зустріч стала продовженням кількох резолюцій ПАРЄ, в яких вона неодноразово закликала «розвивати взаємодію з російським громадянським суспільством, правозахисниками, незалежними журналістами, академічними та демократичними силами, поважаючи цінності та принципи Організації, включно з територіальної цілісності України».



З російського боку у цій зустрічі взяли участь президентка фонду «Вільна Росія».

Наталія Арно, представники Російського антивоєнного комітету Дмитро Гудков, Михайло Ходорковський, громадського руху «За вільну Росію» Геннадій Гудков, Євгенія Кара-Мурза з фонду «Вільна Росія», Гаррі Каспаров з Форуму вільної Росії та інші.

У ПАРЄ кажуть, що учасники зустрічі домовилися продовжувати цей діалог.

Попри оскарження України та низки інших країн, у січні Парламентська Асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації.

Водночас 26 січня ПАРЄ одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.