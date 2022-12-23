Стрілянина в Парижі: влада повідомила про двох загиблих

Двоє людей загинули, ще четверо – зазнали поранення внаслідок стрілянини в 10-му окрузі Парижа, повідомила 23 грудня міська прокуратура.
За повідомленням, затримано 69-річного чоловіка.
Причина стрілянини наразі невідома.
Як повідомило агентство AFP, двоє з чотирьох поранених перебувають у тяжкому стані.
«Стрілка заарештовано зі зброєю. Небезпека минула», – повідомило AFP джерело в поліції.
У Франції від 2015 року протягом двох років діяв надзвичайний стан. Після низки нападів у Парижі, жертвами яких стали понад 100 людей, у країні були підвищені заходи безпеки.
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