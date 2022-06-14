Уряд запускає проєкт із оформлення ID-картки та закордонного паспорта громадянам, які не в Україні

Уряд затвердив експериментальний проєкт щодо оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта громадянам, які перебувають за межами України.

«Експериментальним проєктом передбачено, що прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами нашої країни, здійснюватиме розміщений за межами України відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», яке належить до сфери управління ДМС України та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру. Перелік держав, у яких буде здійснюватися прийняття документів для оформлення паспортів громадянина України, визначатиметься ДМС України за погодженням з Міністерством закордонних справ», – йдеться в повідомленні уряду.

Реалізація проєкту відбуватиметься протягом двох років.

З початку повномасштабного російського вторгнення кордон з Україною на виїзд перетнули понад 7 млн людей, повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.